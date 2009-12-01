Москва захищатиме російську мову в Україні

11:47, 01 грудня 2009
Крым
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Лужков не може спостерігати

Мерія Москви має намір відстоювати інтереси російськомовного населення в Україні, заявив Юрій ЛУЖКОВ.

«Ситуація з російською мовою і гуманітарними правами російських співвітчизників складається по-різному в різних країнах, і, на жаль, ми можемо говорити, що після розпаду Радянського Союзу в багатьох країнах СНД ситуація складається абсолютно незадовільно», - сказав мер російської столиці сьогодні на Всесвітньому конгресі співвітчизників у Москві, передає кореспондент УНІАН.

На його думку, в Україні «жорстко і цинічно видавлюється російська мова і порушуються права російськомовного населення».

ЛУЖКОВ упевнений, що ця проблема останніми роками штучно виникла.

«Проблема лежить не у ставленні до російської мови і росіян за національністю з боку братського для нас українського народу, а становище визначається ставленням офіційної влади цієї держави і до нашої країни, і до російського народу», - заявив він.

ЛУЖКОВ вважає, що таке ставлення «сформувалося в націоналістичних структурах України і підтримується з-за кордону». «Ми не можемо відсторонено спостерігати за таким ставленням до російських людей і російської мови. Повністю розділяємо оцінки і висновки, що міститися в серпневому посланні Президента РФ до Президента України», - сказав мер.

За його словами, мерія активізувала роботу щодо підтримки тих організацій, які протидіють «націоналістичним силам». «Ми енергійно підтримали створення всеукраїнської громадської організації «Російськомовна Україна», - сказав ЛУЖКОВ. За його словами, це перший випадок, коли на перший план цього руху виходять правозахисні аспекти всього російськомовного населення України в цілому. Він зазначив, що такі дії актуальні для ряду інших країн СНД.

«Уряд Москви боротиметься за права росіян», - додав ЛУЖКОВ. За його словами, до такої роботи мають підключитися і федеральні органи влади.

Він нагадав, що 23 вересня Мосміськдума ухвалила закон про підтримку російських співвітчизників за кордоном. Через цей закон дістала можливість формувати бюджетні витрати для вирішення завдань співвітчизників.

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