Ющенку подарували смугастого друга

12:26, 01 грудня 2009
Крым
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Замість Тигра

Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ подарували кошеня у сіро-білу смужку.

Це відбулось у вівторок біля “Українського дому” після участі глави держави у заходах з нагоди 18-ї річниці референдуму на підтримку акта проголошення незалежності країни.

30 листопада ЮЩЕНКО розповів, що пропав його кіт Тигр: “Всі діти плачуть, ходимо шукаємо по лісу... З Тарасом ходимо, дерева перевіряємо, бо я йому сказав, що Тигра собаки загнали на дерево і він три дні живий, тільки чекає, коли ми його спасемо. Так що, якщо у когось є сірий кіт у полоску, щоб мій син і мої дівчата не почули, я б отримав його у подарунок, щоб принести додому і сказати, що Тигра спасли”.

Як повідомив УНІАН журналіст телеканалу СТБ Осман ПАШАЄВ, він сьогодні зранку купив котика на ринку у Києві за тисячу гривень.

За його словами, кошеня породисте - “британець”, але документів немає, оскільки з документами він коштував би 1,5 тисячі доларів. Котику 1,5 місяці.

ПАШАЄВ розповів, що Президент дуже зрадів подарунку і сказав: “Ви такі чутливі. Для Христинки (доньки ЮЩЕНКА) ввечері буде таке свято!”.

Також главі Секретаріату Президента Вірі УЛЬЯНЧЕНКО журналіст передав засоби для догляду за котом, зокрема, наповнювач для кошачого туалету.

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