«Свинячий грип» дістався і до Криму

У Криму підтверджено перший випадок захворювання на грип А/H1N1. Хвора кримчанка-медпрацівник вже йде на поправку.

«Центральна СЕС підтвердила, що у неї такий грип», - повідомила УНІАН головний санітарний лікар Криму Марія КРОВ‘ЯКОВА.

Жінка відчула нездужання, повернувшись із Києва. «Вона з`їздила у гості до Києва. Повернулася, захворіла. Може, дорогою десь застудилася», - сказала КРОВ‘ЯКОВА.

Мешканка Красногвардійського району працює нянею у лікарні. Її усунули на якийсь час від роботи. Узяті аналізи підтвердили наявність у жінки вірусу.

Зараз стан хворої лікарі оцінюють як задовільний.

З моменту оголошення в Україні епідемії грипу в Криму також підтверджено один випадок сезонного грипу. Захворюваність на ГРВІ нижче за епідпоріг.

«Епідситуація в Криму - сезонна, звичайна для цього часу», - додала головний санлікар.