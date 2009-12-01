Росія і Україна займуться кордоном

7 грудня заступники глав Міністерств закордонних справ України і Російської Федерації проведуть консультації з питання демаркації кордону, повідомив журналістам у Москві статс-секретар - заступник глави МЗС РФ Григорій КАРАСІН.

«Ми їх (питання демаркації) обговорюватимемо на політичних консультаціях між двома МЗС, які наступного понеділка, 7 грудня, відбудуться в Москві», - сказав він.

Російську сторону очолюватиме КАРАСІН, а українську - Володимир ХАНДОГІЙ.

Обговорюватися будуть питання, пов`язані з сухопутним кордоном і морським кордоном в Азовському морі й Керченській протоці. КАРАСІН зазначив, що вони складні, але обговорюються спокійно.

Коментуючи випадок загибелі громадянина України на російсько-українському кордоні, КАРАСІН сказав: «Ми висловили співчуття у зв`язку з тим, що сталося на кордоні, і наші професіонали, тобто прикордонслужби двох країн, були в контакті, з`ясували всі обставини, з`ясували, хто винен і в чому винен».

«Робити широкомовні узагальнені висновки в цьому випадку, коли відбувається трагедія, коли гинуть люди, не треба», - додав він.

У ніч на 26 листопада на ділянці кордону, що межує з Харківською областю, російські прикордонники застрелили громадянина України.

МЗС України висловило думку, що інцидент став черговим свідоцтвом необхідності проведення демаркації кордону.