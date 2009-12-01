МЗС України та РФ домовились врегулювати переміщення ЧФ
21:25, 01 грудня 2009Крым
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Порошенко та Лавров зустрілись в Афінах
Розпочати роботу із врегулювання ситуації з переміщенням транспорту Чорноморського флоту РФ і узгодити його документальну процедуру домовились міністри закордонних справ України і Росії Петро ПОРОШЕНКО та Сергій ЛАВРОВ.
Про це йшлося у вівторок під час їх зустрічі в Афінах в рамках 17-го засідання Ради Міністрів ОБСЄ, повідомляє прес-служба українського МЗС.
Як відомо, співробітники української ДАІ кілька разів блокували пересування Севастополем транспортних колон ЧФ.
Щоразу українські представники заявляли, що російські військові не погоджували з ними маршрут руху і не одержували дозволу на перевезення людей і вантажів.
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