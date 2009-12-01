МЗС України та РФ домовились врегулювати переміщення ЧФ

Розпочати роботу із врегулювання ситуації з переміщенням транспорту Чорноморського флоту РФ і узгодити його документальну процедуру домовились міністри закордонних справ України і Росії Петро ПОРОШЕНКО та Сергій ЛАВРОВ.

Про це йшлося у вівторок під час їх зустрічі в Афінах в рамках 17-го засідання Ради Міністрів ОБСЄ, повідомляє прес-служба українського МЗС.

Як відомо, співробітники української ДАІ кілька разів блокували пересування Севастополем транспортних колон ЧФ.

Щоразу українські представники заявляли, що російські військові не погоджували з ними маршрут руху і не одержували дозволу на перевезення людей і вантажів.