100 тонн піску вилучили в Криму

Будматеріал без документів

100 тонн піску, екскаватор і устаткування для змішання бетону конфіскували співробітники податкової міліції у Сімферополі, повідомила прес-служба управління. «Під час проведення оперативних заходів співробітники виявили на одній з вулиць Сімферополя факт реалізації будматеріалу без необхідних документів», - відзначили податківці. Матеріал справи передали до суду.

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