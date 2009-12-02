100 тонн піску вилучили в Криму
12:34, 02 грудня 2009Крым
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Будматеріал без документів
100 тонн піску, екскаватор і устаткування для змішання бетону конфіскували співробітники податкової міліції у Сімферополі, повідомила прес-служба управління.
«Під час проведення оперативних заходів співробітники виявили на одній з вулиць Сімферополя факт реалізації будматеріалу без необхідних документів», - відзначили податківці.
Матеріал справи передали до суду.
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