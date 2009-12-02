Двох самовбивць врятували в Криму

Дві спроби суїциду в східному Криму закінчилися невдачею в перший день зими - людей вдалося врятувати, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

52-річний чоловік спробував перерізати шию в селі Батальне. "Швидка допомога" доставила його до лікарні. "Стан потерпілого задовільний", - інформують рятувальники.

20-річний хлопець перерізав вени після сварки з батьками в Керчі. Молоду людину відвезли до медустанови.

57 чоловік покінчили життя самогубством в автономії з початку року. "За статистикою, основна маса суїцидов доводиться на східний і північний Крим", - заявили в МНС.