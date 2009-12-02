Халатність комунальників вбила 5 людей

Кримінальну справу за фактом службового недбальства, що спричинило загибель від отруєння чадним газом п’яти осіб, порушено у Севастополі, повідомляє прес-служба прокуратури.

30 листопада в квартирах одного з будинків Нахімовського району співробітниками управління МНС у Севастополі було виявлено 4 трупи, ще одна людина померла згодом.

Під час прокурорської перевірки виявлено факти службового недбальства з боку орендного підприємства і комунальних служб. У листопаді посадовці не перевірили і не прочистили димові та вентиляційні канали квартири. Таке ставлення до своїх обов`язків стало основною причиною трагедії, відзначили в прокуратурі.

Відомство порушило справу за ст.367 ч.2 Кримінального кодексу України за фактом службової халатності, що спричинила тяжкі наслідки.