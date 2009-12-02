Тимошенко підкинула Героям по 10 тисяч гривень

Кабінет міністрів України встановив доплату в розмірі 10 тис. грн. до надбавки, що встановлюється до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Постанову уряд ухвалив у середу, повідомили в Управлінні по зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну.

Надбавку з 1 грудня 2009 року отримуватимуть Герої України, Герої Соціалістичної праці, Герої Радянського Союзу, повні кавалери ордена Трудової Слави, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу».

Розмір надбавки не переглядався 7 років і на сьогодні вона становила 158 грн.