Президентська кампанія: конкурентна та нечесна

Президентська виборча кампанія в Україні проходить конкурентно, вільно та прозоро.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

Він наголосив, що суттєвих порушень під час виборчої кампанії КВУ не зафіксував.

Водночас КВУ відзначає малозмістовність політичного діалогу і нечесність кандидатів у президенти щодо виборців. Практично не ведуться дискусії довкола програм кандидатів, натоміть широко застосовується прихована політична реклама у ЗМІ, зауважив ЧЕРНЕНКО.

За його словами, найбільшою проблемою, яка може вплинути на демократичність і прозорість виборчого процесу, станом на початок грудня 2009 року є недосконалість законодавства про вибори Президента України.

Після голосування проекту змін до законопроекту у парламенті КВУ відзначає відсутність політичної волі і більшості народних депутатів щодо удосконалення правил виборчих перегонів.

Крім того, зазначив ЧЕРНЕНКО, зі збільшенням інтенсивності виборчого процесу КВУ зафіксував зростання кількості фактів застосування службового становища для агітації. Зараз ці факти нечисленні та несистемні, однак загострення політичного протистояння може призвести до збільшення таких порушень та їхнього впливу на результат, сказав він.

КВУ констатує, що у листопаді зросла кількість випадків використання службового становища для агітації представниками виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також керівниками підприємств та установ. В основному така агітація здійснюється на користь кандидатів, які займають найвищі посади у державі – голова ВР Володимир ЛИТВИН, прем’-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, Президент Віктор ЮЩЕНКО, а також на користь лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, який користується підтримкою у багатьох органах влади на місцях.

Використання адмінресурсу, зазначив ЧЕРНЕНКО, використовується, як правило, для організації зустрічей з кандидатом, агітації у робочий час та адміністративного впливу на членів комісії. Ці факти на сьогодні не є численними.