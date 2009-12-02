Німеччина виділила 5 млн. євро Криму

Федеральний уряд Німеччини надав 5 млн. євро на фінансування інвестиційних мікропроектів в Автономній Республіці Крим, передає кореспондент УНІАН.

Угоду було підписано у середу між Міністерством праці і соціальної політики України, Українським Фондом соціальних інвестицій і німецьким банком розвитку KFW.

Представник KFW відзначив, що найближчим часом для продовження реалізації цього проекту сума коштів для України може бути збільшена до 10 млн. євро.

Міністр праці Людмила ДЕНІСОВА нагадала, що KFW наприкінці 2007 року надав 7 млн. євро для інвестиційних проектів у Луганській і Донецькій областях.