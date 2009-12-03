Янукович обіцяє підвищити пенсії «заднім числом»

Кандидат на посаду Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ у разі перемоги на виборах-2010 обіцяє підвищити заробітні плати і пенсії «заднім числом» - з 1 листопада 2009 року.

«Незалежно від того, чи вдасться нам змусити ТИМОШЕНКО і уряд зараз виконати закон про підвищення пенсій і заробітних плат - перше рішення, яке я прийму, коли прийду до влади, це виконання закону про соцстандарти з 1 листопада 2009 року», - сказав кандидат у Президенти на прес-конференції у Феодосії.

«Пенсії і зарплати за цей період часу будуть людям компенсовані», - додав ЯНУКОВИЧ.