Путін любить Україну, незважаючи на «окремих суб`єктів»

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що «окремим суб`єктам» у керівництві України не вдасться зруйнувати зв`язки між двома країнами.

«У керівництво цієї країни (України) пробралися окремі суб`єкти, які спекулюють на проблемах, складнощах минулого і сьогодення, роблять це виключно, хочу це підкреслити, зі своїх особистих політичних корисливих міркувань», - сказав російський прем`єр під час спілкування з росіянами у програмі «Розмова з Володимиром Путіним. Продовження».

«Їм не вдасться зруйнувати зв`язки, що століттями склалися між Україною і Росією», - підкреслив він.

Відповідаючи на одне з запитань, ПУТІН сказав: «Не можна сказати, що Україна нас ненавидить. Я, наприклад, люблю Україну, і упевнений, що мільйони громадян Росії так само ставляться до України».

«Що таке Україна? Що таке Росія? Це люди, перш за все. Люди - ось, що таке країна, це навіть не територія і не природні багатства. Нас з Україною пов`язують стільки ниток і минулого, і сьогодення, і майбутнього», - додав російський прем`єр.