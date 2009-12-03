Севастополь хоче собі євроколедж

У Севастополі за підтримки Євросоюзу планується створення Чорноморського європейського коледжу, заявив перший заступник голови міської держадміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Ініціатива створення цього вишу - севастопольська, тому що представники Євросоюзу спочатку розмірковували, в якій країні його краще розмістити, а ми переконали, що краще за все це зробити в Севастополі», - сказав КАЗАРІН під час круглого столу «Євроінтеграція: моніторинг і регіональні питання».

Він уточнив, що виш стане третім - перші два функціонують в Польщі і Бельгії.

«Це буде вищий навчальний заклад, який вручатиме дипломи європейського зразка, що визнаються як у Європі, так і в усьому світі. Тим самим севастопольці дістануть доступ до справжньої міжнародної освіти», - сказав чиновник.

«Якщо ідея коледжу знайде втілення, ми одержимо прекрасний європейський виш, де буде міжнародний викладацький і студентський склад, колеги-студенти з різних країн, які один з одним знайомитимуться і зав`язуватимуть на довгі роки дружні відносини. Ми виростимо покоління, для якого штучні заборони на спілкування вже не існуватимуть», - додав КАЗАРІН.

Як вважає перший заступник керівник міста, створення такого коледжу - «гідний внесок у зближення всіх країн Чорноморського регіону, значний крок до зміцнення взаєморозуміння».