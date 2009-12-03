Тимошенко не віддали «Артек»

Верховна Рада не подолала вето Президента України на закон про передачу дитячих центрів "Артек" і "Молода гвардія" у сферу управління Кабінету міністрів.

За проголосувало лише 188 (при необхідних 300) із 426 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Таким чином закон відхилено.

22 жовтня Рада ухвалила закон "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про державну підтримку та особливості функціонування дитячих центрів "Артек” і ”Молода гвардія", який пізніше заветував Віктор ЮЩЕНКО.

Законом встановлюється, що "Артек" і "Молода гвардія" є державними підприємствами і відносяться до сфери управління центрального органу виконавчої влади, до предмета відання якого належать питання організації оздоровлення і відпочинку дітей (Мінмолоді).

Глава держави заявляв, що, ухваливши закон, яким вирішуються питання управління об`єктами держвласності, парламент перевищив свої конституційні повноваження.