Через обрізання дерев Ялта відключить світло

Поетапне відключення світла планується в Ялті через обрізання дерев, повідомляє прес-служба мерії.

"С наступного тижня ялтинське відділення "Крименерго" приступає до обрізання гілок дерев, що загрожують пошкодженням ліній електропередач. Планується поетапне відключення житлових мікрорайонів від подачі електроенергії в денний час", - інформує влада міста.

У "Крименерго" обіцяють підготувати графік відключень 7-8 грудня і опублікувати його в ялтинських ЗМІ.

Начальник ялтинського відділення "Крименерго" Олександр ЗОРІН "заручився допомогою керівництва міста в проведенні обрізання і вивозу віток дерев на перевантажувальну станцію твердих побутових відходів".