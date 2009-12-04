Ялта відкриє пам`ятник Пушкіну наприкінці грудня

Пам`ятник поетові Олександру Пушкіну в Ялті на бульварі його імені відкриють наприкінці грудня, повідомляє прес-служба мерії.

"У Сімферополі завершуються роботи з відливання пам`ятника, управління міського господарства Ялти вже найближчими днями займеться установкою гранітного постаменту", – відзначає влада.

На створення пам`ятника з бюджету Ялти виділили 300 тис. грн. в 2008 році. Ще близько 30 тис. грн. додадуть зараз на підготовку постаменту.

Автор проекту – заслужений художник України і Криму Віктор ГОРДЄЄВ. Він – автор пам`ятників Олександру Суворову і Петру Чайковському в Сімферополі.

Конкурс проектів пам`ятника поетові оголосили влітку 2008 року. Надійшли 10 робіт з України і Росії. Макети на виставці показали городянам. Після підведення перших підсумків авторам кращих робіт надали місяць на доопрацювання і удосконалення проектів.

У жовтні 2008-го в ялтинському міськвиконкомі підвели підсумки конкурсу. Голосування визначило переможця – проект сімферопольського скульптора ГОРДЄЄВА. Автор тоді пообіцяв, що робота над пам`ятником займе не більше року.

Не дивлячись на побажання членів жюрі створити пам`ятник в мармурі, його вирішили відлити в бронзі. "У зв`язку з близькістю до моря бронза буде більш практичною, ніж мармур", – вважають у мерії.