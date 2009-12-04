Землю хворих туберкульозом відбили від комерсантів

Вищий адміністративний суд України відмовив в задоволенні вимог комерсантів про передачу їм одного гектара території протитуберкульозного санаторію «Долосси» у Криму, повідомляє прес-служба кримської прокуратури.

«Підтверджено правоту прокуратури, що обґрунтовувала помилковість рішень судів першої та апеляційної інстанцій, за допомогою яких комерційна структура намагалася влаштуватися на землях здравниці», - інформує наглядове відомство.

Санаторій «Долосси» розташований на Південному березі Криму. Понад 80 років там лікують хворих туберкульозом.