Аварія у Криму, є жертви (фото)
11:43, 04 грудня 2009Крым
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Серед них - інспектор ДАІ
Троє людей загинули, ще двоє дістали травми в результаті зіткнення двох легкових автомобілів у Криму, повідомляє прес-служба кримського управління Державтоінспекції.
Аварія сталася у четвер у другій половині дня в районі села Перевальне.
Загинули водій «Субару» і двоє пасажирів «Форда», серед них - інспектор ДАІ Алушти.
Співробітника алуштинської Державтоінспекції, який керував «Фордом», і пасажирку «Субару» з тяжкими травмами доставлено до лікарні.
Фото надала прес-служба ДАІ
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