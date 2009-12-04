Аварія у Криму, є жертви (фото)

Троє людей загинули, ще двоє дістали травми в результаті зіткнення двох легкових автомобілів у Криму, повідомляє прес-служба кримського управління Державтоінспекції.

Аварія сталася у четвер у другій половині дня в районі села Перевальне.

Загинули водій «Субару» і двоє пасажирів «Форда», серед них - інспектор ДАІ Алушти.

Співробітника алуштинської Державтоінспекції, який керував «Фордом», і пасажирку «Субару» з тяжкими травмами доставлено до лікарні.

Фото надала прес-служба ДАІ