ООН прогнозує економічне відродження у 2010 році

Поліпшення економічної ситуації прогнозують у 2010 році експерти Організації Об`єднаних Націй.

«У 2010 році очікується поліпшення економічної ситуації у світі. Темпи глобального зростання економіки наступного року становитимуть 2,4%», - повідомляється в доповіді, підготовленій Департаментом з економічних і соціальних питань і Конференцією ООН з питань торгівлі і розвитку.

Автори доповіді вважають, що світове економічне відродження частково є результатом фінансових заходів, вжитих низкою країн з метою стримання кризи.

Наголошується, що найбільш помітних успіхів наступного року досягнуть Китай й Індія. Їх економіка виросте на 8,8% і 6,5% відповідно.

Росія лідируватиме серед країн з перехідною економікою. У 2010 році її економіка виросте на 1,5%.

Прогнозується незначне пожвавлення економічної активності в Західній Європі. Економіка в зоні євро виросте лише на 0,4%, економічне зростання в Сполучених Штатах становитиме 2,1%, прогнозують експерти.

При цьому автори доповіді наголошують, що вихід з нинішньої економічно-фінансової кризи буде затяжним і болючим.

У 2010 році рівень безробіття залишатиметься вкрай високим, а рівень споживання - низьким, констатують вони.