Помер В’ячеслав Тихонов

Народний артист СРСР Вячеслав ТИХОНОВ помер у Москві на 82-му році життя, повідомили у Спілці кінематографістів Росії.

«Великий російський актор Вячеслав ТИХОНОВ помер сьогодні о 16.00 за московським часом на 82-му році життя в Москві», - говориться в повідомленні.

28 листопада актора було госпіталізовано до Центральної клінічної лікарні через проблеми з серцем.

ТИХОНОВ народився 8 лютого 1928 року в місті Павловський Посад Московської області в робітничій сім`ї. Після школи вчився в ремісничому училищі, працював токарем на військовому заводі. У 1945 році поступив на акторський факультет ВДІКу в майстерню Бориса Бібікова і Ольги Пижової. У роки навчання в інституті відбувся його дебют у фільмі Сергія Герасимова «Молода гвардія».

ТИХОНОВ знявся у більш як 50 кіно- і телефільмах.

Найбільшою акторською роботою ТИХОНОВА стала легендарна роль радянського розвідника Ісаєва-Штірлиця в багатосерійному фільмі «Сімнадцять миттєвостей весни».