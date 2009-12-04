Севастополь міг залишитися без газу

Севастополь у п`ятницю міг залишитися без газу за несплачений борг у розмірі 12 млн. грн., заявляє голова міської держадміністрації Сергій КУНІЦИН.

Як повідомив чиновник, він зателефонував голові правління «Нафтогазу України» Олегу ДУБІНІ та закликав почекати до 15 грудня.

«Попросив його просто по-людськи: ми зараз хочемо узяти під заставу кошти, аж до того, щоб закласти будівлю адміністрації або одну з будівель комунальної власності. Кредит ми одержимо не раніше 15 грудня, і я попросив його до цього терміну місто не відключати», - сказав КУНІЦИН.

Хоча, вважає голова адміністрації, підстави у НАК «Нафтогаз» є: «З початку опалювального сезону Севастополь за газ вже винен 12 млн. грн., навіть з урахуванням того, що оплата за газ в місті проводиться за новими тарифами. Ми почали збирати гроші, спасибі людям за те, що вони платять, це дало змогу нам заплатити зарплату комунальникам за серпень і вересень, а за жовтень і листопад ми їм ще винні. Але ми ні копійки за газ, який узяли в цьому опалювальному сезоні, ще не заплатили».