Кримські татари збираються на з`їзд

Майбутні вибори Президента України – одне з головних питань національного з`їзду кримських татар, який відкривається в суботу в Сімферополі.

Друга сесія Курултаю V скликання триватиме два дні. В порядку денному буде шість питань.

Окрім виборів-2010, делегати з`їзду, зокрема, обговорять роботу спецкомісії Курултаю «з вивчення геноциду кримськотатарського народу і подолання його наслідків» і завдання органів національного самоврядування «із зміцнення духовної єдності» татар.

На порядку денному є питання про голову меджлісу кримських татар. Меджліс вже 18 років очолює Мустафа ДЖЕМІЛЄВ.

Питання – чи залишиться ДЖЕМІЛЄВ лідером меджлісу – було однією з головних інтриг першої сесії Курултаю V скликання два роки тому, в грудні 2007-го. Тоді делегати з`їзду більшістю голосів знов обрали ДЖЕМІЛЄВА.

Місцеві експерти говорять про два можливі варіанти розвитку подій на нинішній сесії – або ДЖЕМІЛЄВ залишиться на своєму посту, або це місце обійме Рефат ЧУБАРОВ, нині він – перший заступник голови меджлісу.

При цьому, відзначають деякі аналітики, навіть у разі якщо ДЖЕМІЛЄВ залишить пост, він ще довго впливатиме на процеси в національному русі кримських татар.

Населення автономії становить більш як 1,9 мільйона людей. З них, за різними даними, 260-280 тисяч – кримські татари.

На минулих президентських виборах кримські татари здебільшого підтримували кандидатуру Віктора ЮЩЕНКА.