Тимошенко піде в опозицію у разі програшу на виборах

Кандидат на пост Президента України, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про намір піти в опозицію у разі програшу на виборах глави держави.

«Можуть бути будь-які варіанти, хоча я твердо вірю в перемогу, але якщо будь-який інший варіант - я просто піду в опозицію», - сказала ТИМОШЕНКО в програмі «Велика політика з Євгеном Кисельовим».

Глава уряду наголосила, що її політсила здійснюватиме контроль на виборчих дільницях, щоб не допустити фальсифікації результатів. «Я переконана, що такі спроби будуть. В законі є недопустимі позиції, які нам не дали змінити, але ми будемо захищати результат», - наголосила вона.

За словами ТИМОШЕНКО, в Україну запрошена достатня кількість спостерігачів від ОБСЄ та інших міжнародних організацій.