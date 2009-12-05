Крим недолічився 724 тисячі туристів

У Криму з початку року відпочили майже 4 млн. 902 тис. туристів – на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року, повідомляє кримське міністерство курортів і туризму.

За даними профільного відомства, в даний час в автономії працюють 137 санаторно-курортних установ і туристських підприємств, коефіцієнт їх заповнюваності складає 32,9% (торік в цей час функціонували 143 установи, коефіцієнт був 42,5%).

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторних установах відпочили понад 1 млн. 24 тис. осіб – на 15,4% менше, ніж за аналогічний період 2008-го.

***Зниження кількості туристів в Криму чиновники пояснюють світовою фінансовою кризою. Від неї постраждала не лише автономія, але й курорти – конкуренти регіону.