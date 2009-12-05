Мустафа Джемілєв таки піде?

Два головні питання - участь кримських татар у майбутніх виборах Президента України та обрання голови меджлісу - обговорять делегати другої сесії Курултаю - загальнонаціонального з`їзду, який відкрився у суботу в Сімферополі.

Лідер меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ повідомив журналістам про надіслані листи з питаннями, що хвилюють кримських татар, 9 з 18 кандидатів на пост Президента. «Відповідно до їх відповідей прийматимемо рішення (кого підтримувати на виборах)», - сказав лідер меджлісу.

Листи, як випливає з доповіді ДЖЕМІЛЄВА, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН, надіслані Віктору ЮЩЕНКУ, Юлії ТИМОШЕНКО, Володимиру ЛИТВИНУ, Віктору ЯНУКОВИЧУ, Арсенію ЯЦЕНЮКУ, Анатолію ГРИЦЕНКУ, Юрію КОСТЕНКУ, Сергію ТІГІПКУ і Олегу ТЯГНИБОКУ.

Перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ очікує, що делегати Курултаю наполягатимуть на підтримці кандидатів, які сповідують європейські, демократичні цінності, оскільки, як вважають кримські татари, європейський шлях розвитку України гарантує відновлення їхніх прав.

«Мені здається, що в першому турі ми закличемо співвітчизників саме таких кандидатів підтримати, але при цьому, можливо, Курултай дасть доручення Меджлісу на другий тур голосування, який буде обов`язковий, вже визначитися з конкретною кандидатурою», - сказав ЧУБАРОВ.

Курултай відкрився гімнами кримськотатарського народу і України, молитвою і хвилиною мовчання на згадку про тих, хто не дожив до з`їзду. Вітання учасникам з`їзду надіслали Президент ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО.

Меджліс ось уже 18 років очолює ДЖЕМІЛЄВ. На запитання, чи виставлятиме він свою кандидатуру на посаду голови, ДЖЕМІЛЄВ відповів негативно.

Разом з тим, ЧУБАРОВ на запитання, чи відбудеться зміна лідера меджлісу і чи має намір він виставляти свою кандидатуру на цю посаду, відповів: «Це вирішать депутати (делегати Курултаю)».

У доповіді ДЖЕМІЛЄВА сказано: «Ццього разу провести зміну голови меджлісу необхідно обов`язково, оскільки інакше це виглядатиме як неповага Курултаю до власних рішень (перша сесія Курултаю V скликання відклала прийняття рішення про зміну керівника меджлісу до наступної - другої сесії)».

Друга сесія Курултаю V скликання триватиме два дні.