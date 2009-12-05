Естафета пам`яті стартувала в Криму

Естафета пам`яті «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!», присвячена 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, стартувала сьогодні в Керчі (Крим).

«Метою естафети, яка пройде по всіх містах і районах Криму, є увічнення бойових подвигів захисників Батьківщини й працівників тилу в роки Великої Вітчизняної війни», - йдеться у повідомленні прес-служби Кримського республіканського комітету Комуністичної партії України.

До старту марафону видано книгу, до якої кожен населений пункт або район півострова впише «художньо оформлені звіти про проведений захід».

В естафеті «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!» візьмуть участь школи, ветеранські та піонерські організації Криму.

Захід фінішує 2 травня 2010 року в Сімферополі.