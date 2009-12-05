Севастополь виконає бюджет-2009, прогнозує Куніцин

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН прогнозує, що цього року бюджет міста буде виконаний.

«Незважаючи на економічну кризу, Севастополь бюджети цього року виконає - і державний, і місцевий», - сказав він у прямому ефірі регіональної державної ТРК.

За словами КУНІЦИНА, бюджет буде виконаний навіть незважаючи на те, що міська скарбниця не долічилася 10 млн. грн. «Міськрада прийняла рішення і «нишком», майже на 10 млн. грн., продовжила терміни оренди землі комерційним структурам», - сказав він.

Голова міськадміністрації зазначив, що бюджет вдалося виконати «за рахунок того, що спрацювали інші сфери, зокрема, підвищилася зарплата, і, як результат, збільшився прибутковий податок».

Крім того, за його словами, влада міста домовилася з Рінатом АХМЕТОВИМ. «Авліта» (стивідорна компанія «СК «Авліта») нам пішла назустріч, буквально минулого тижня переказала 30 млн. грн. прибутку», - сказав КУНІЦИН.

На 2010 рік бюджет Севастополя, попередньо, такий же, як у 2009-му: 1 млрд. 200 тис. «з гаком».

Також КУНІЦИН повідомив, що «1 млрд. 28 млн. грн. цього року вкладено в Севастополь. Це на 2,5% більше, ніж минулого року».

«Ми одержали 80 млн. грн. на газовий дюкер, яких не було в плані. Ми банківську академію закінчуємо будувати, на яку виділено 360 млн. грн. На школу-колегіум, яка будується в Гагарінському районі, ми одержали 30 млн. грн., і, можливо, ще 10 млн. грн. одержимо», - додав він.

КУНІЦИН підкреслив: якщо скласти все, що було вкладено за різними державними джерелами, то вийде, що «в кризовий рік ми грошей вклали, як не дивно, більше, ніж минулого року».