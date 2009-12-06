Курултай залишив Джемілєва лідером меджлісу

Делегати Курултаю (національного з`їзду) кримських татар залишили Мустафу ДЖЕМІЛЄВА лідером меджлісу.

З`їзд взяв до уваги мотиви ДЖЕМІЛЄВА, викладені ним для обгрунтування необхідності зміни глави меджлісу, порахувавши при цьому неможливим задовольнити відставку.

«Мустафа ДЖЕМІЛЄВ - наш лідер. Ніхто не може дозволити собі зміну лідера, коли перед нами є дуже велике завдання», - сказав перший заступник голови меджлісу Рефат ЧУБАРОВ журналістам в неділю після засідання другої сесії Курултаю V скликання.

Він пояснив, що кримським татарам потрібно завершити оформлення системи органів національного самоврядування. Крім того, зазначив ЧУБАРОВ, зміну лідера не можна дозволити «в достатньо неспокійний час», пов`язаний з виборами президента України, а також майбутніми місцевими виборами.

ДЖЕМІЛЄВ (66 років) очолює меджліс понад 18 років.

Перша сесія Курултаю V скликання, яка пройшла 2 роки тому, в грудні 2007 року, залишила його на посту голови меджлісу.

«Сьогодні я переконався у тому, що кримські татари - оригінальний народ. У всіх народів для того, щоб бути першим у свого народу ледве чи горло не перегризають, а тут, кому не запропонуєш (очолити меджліс), кажуть: ні, я не буду, ти залишайся», - сказав ДЖЕМІЛЄВ.

«Мені шкода, що я не зміг переконати делегатів Курултаю (прийняти відставку)», - додав голова меджлісу.

ДЖЕМІЛЄВ пояснив: хотів би, щоб зміна керівника меджлісу відбулася за його життя, оскільки тоді він би зміг надати допомогу наступнику.

Разом з тим він заявив, що рішення Курултаю надихає його на роботу.

ДЖЕМІЛЄВ додав: друга його спроба піти з поста закінчилася невдало, третя спроба, напевно, буде вдалою.