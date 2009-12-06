Водії з Севастополя сплатили 10 млн. грн. штрафів

Більш як 10 млн. грн. штрафів сплатили цього року порушники правил дорожнього руху в Севастополі, повідомляє прес-служба ДАІ міста.

Це 60% від загальної суми накладених працівниками ДАІ штрафів (більш як 16 млн. грн.).

Після підвищення рік тому штрафів за порушення ПДР кількість автомобільних аварій у Севастополі, в яких постраждали люди, знизилася на 22,2%, кількість смертей на дорогах - на 39,1%, додали в ДАІ.