Водії з Севастополя сплатили 10 млн. грн. штрафів
19:53, 06 грудня 2009Крым
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60% від загальної суми
Більш як 10 млн. грн. штрафів сплатили цього року порушники правил дорожнього руху в Севастополі, повідомляє прес-служба ДАІ міста.
Це 60% від загальної суми накладених працівниками ДАІ штрафів (більш як 16 млн. грн.).
Після підвищення рік тому штрафів за порушення ПДР кількість автомобільних аварій у Севастополі, в яких постраждали люди, знизилася на 22,2%, кількість смертей на дорогах - на 39,1%, додали в ДАІ.
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