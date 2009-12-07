Узбецьку сім`ю не пустили до Криму

Подружжя - громадян Узбекистану - не пустили до Криму прикордонники через пред`явлення паспортів з підробленими відмітками прикордонслужби України про в`їзд-виїзд.

"У паспортах виявили по чотири підроблені відмітки. За словами затриманих, відмітки були зроблені за винагороду на території Російської Федерації з метою продовження перебування в цій країні", - повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського управління прикордонслужби.

52-річний чоловік і 48-річна дружина направлялися з російського міста Краснодар в кримське село Некрасівка. Вони прибули до пункту пропуску "Крим" ціми вихідними.

Узбецьку сім`ю повернули до Росії, заборонивши на рік в`їжджати до України.

У вихідні керченські прикордонники не пропустили через кордон 11 осіб, більшість з них - потенційні незаконні мігранти.