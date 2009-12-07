Більше половини українців не збираються брати участь у протестах

55,6% громадян України не бажають брати участі в масових акціях протесту, про це свідчать результати опитування, проведеного компанією «ФОМ-Україна», які представив її генеральний директор Олександр БУХАЛОВ.

Число громадян, які не бажають брати участі в масових акціях протесту, в листопаді 2009 року скоротилося на 8,5%, порівняно з жовтнем. Тоді в акціях готові були брати участь 47,1% опитаних.

Крім того, скоротилося число громадян, готових взяти участь у збройних зіткненнях: з 5% у жовтні до 3,5% у листопаді.

4,8% респондентів готові взяти участь у блокуванні автодоріг і зайнятті адміністративних будівель (у жовтні – 6%), 14,1% – у зборі підписів під вимогами і петиціями (у жовтні - 12,6%), 10,2% – у страйках (у жовтні – 15%), а 22,1% готові брати участь у мітингах і демонстраціях (у жовтні – 25,2%).

Опитування проводилося з 22 по 30 листопада 2009 року. Всього в опитуванні взяли участь 1000 респондентів з 85 населених пунктів. Похибка вибірки становить 3,2%.