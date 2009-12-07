12 додаткових потягів призначили в Крим на свята

8 додаткових поїздів пустили в кримському напрямку на новорічні та різдвяні свята залізниці України, 4 - російські залізничники, повідомляє "Укрзалізниця".

Це дані на 7 грудня.

Придніпровська залізниця призначила п`ять поїздів:

№26/25 Євпаторія — Москва (відправленням з Євпаторії з 25.12.09 по 9.01.10 щоденно, крім 31.12.09, з Москви з 27.12.09 по 11.01.10 щоденно, крім 2.01.10),

№212/211 Феодосія — Москва (відправленням із Феодосії з 25, 27, 29.12.09, 1, 3, 5, 7, 9.01.10, з Москви з 26, 28, 30.12.09, 2, 4, 6, 8, 10.01.10),

№204/203 Сімферополь — Москва (відправленням із Сімферополя щоденно з 7.01.10 по 10.01.10, з Москви з 8.01.10 по 11.01.10),

№208/207 Сімферополь — Москва (відправленням із Сімферополя 8 та 9.01.10 з Москви 9 й 10.01.10 за літнім розкладом поїзда №67 Москва — Сімферополь),

№206/205-231/232 Сімферополь — Київ — Сімферополь (відправленням із Сімферополя 29.12.09, з Києва 30.12.09).

Південно-Західна залізниця пустила два потяги:

№58/57 Київ — Сімферополь (відправленням з Києва з 25.12.09 по 30.12.09 щоденно, із Сімферополя з 26.12.09 по 31.12.09 щоденно).

№282/281-182/181 Київ — Сімферополь (відправленням із Києва з 25.12.09 по 30.12.09 щоденно, із Сімферополя з 26.12.09 по 31.12.09 щоденно).

Південна залізниця призначила поїзд №175/176 Харків — Сімферополь (відправленням з Харкова 27, 28, 29, 30.12.09, із Сімферополя 27, 28, 29, 30.12.09).

«РЖД» призначили потяги:

№219/220 Москва — Сімферополь (відправленням з Москви 3.01.10, із Сімферополя 4.01.10),

№203/566 Москва — Севастополь — Орел (відправленням з Москви 29, 30.12.09, із Севастополя 31.12.09, 1.01.10),

№233/234 Москва — Севастополь (відправленням з Москви 30.12.09, 1 . 01 .10, із Севастополя 31.12.09, 2.01.10),

№7/8 Санкт-Петербург — Севастополь (відправленням із Санкт-Петербурга 20.12.09, із Севастополя 22.12.09).