Моряки вчаться у США живучісті
10:22, 08 грудня 2009Крым
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У Чикаго - за досвідом
Група моряків Військово-морських сил України вивчає з 8 по 13 грудня досвід американських колег.у Центрі боротьби за живучість кораблів ВМС США у Чикаго, повідомляє прес-центр командування українського флоту.
Представники екіпажів фрегата «Гетьман Сагайдачний», корвета «Луцьк», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» і Навчального центру ВМС ознайомляться з організацією боротьби за живучість на кораблях американських ВМС, послухають лекції про програми підготовки екіпажів до дій в аварійних ситуаціях.
Українські моряки також ознайомляться з методикою навчання членів аварійних партій діям, необхідним при боротьбі за живучість корабля.
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