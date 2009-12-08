Моряки вчаться у США живучісті

Група моряків Військово-морських сил України вивчає з 8 по 13 грудня досвід американських колег.у Центрі боротьби за живучість кораблів ВМС США у Чикаго, повідомляє прес-центр командування українського флоту.

Представники екіпажів фрегата «Гетьман Сагайдачний», корвета «Луцьк», великого десантного корабля «Костянтин Ольшанський» і Навчального центру ВМС ознайомляться з організацією боротьби за живучість на кораблях американських ВМС, послухають лекції про програми підготовки екіпажів до дій в аварійних ситуаціях.

Українські моряки також ознайомляться з методикою навчання членів аварійних партій діям, необхідним при боротьбі за живучість корабля.