Львів відправив лева Сімферополю
17:40, 08 грудня 2009Крым
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Скульпутуру лева подарує Львів Сімферополю, повідомляє прес-служба мерії кримського міста.
"9 грудня в Сімферополі відбудеться урочиста передача скульптурної композиції фігури лева в дар місту на честь визнання Львова культурною столицею України в 2009 році", - анонсує мерія.
Лев - один із символів Львова.
Захід пройде на площі перед цирком імені Тезікова (вулиця Горького, 3). Початок об 11.00.
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