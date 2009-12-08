Львів відправив лева Сімферополю

Скульпутуру лева подарує Львів Сімферополю, повідомляє прес-служба мерії кримського міста. "9 грудня в Сімферополі відбудеться урочиста передача скульптурної композиції фігури лева в дар місту на честь визнання Львова культурною столицею України в 2009 році", - анонсує мерія. Лев - один із символів Львова. Захід пройде на площі перед цирком імені Тезікова (вулиця Горького, 3). Початок об 11.00.

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