Оnline-опитування «Лідери нації» стартувало в Україні

В українській частині всесвітньої мережі Інтернет з’явився новий інформаційно-статистичний портал, присвячений вивченню громадської думки – http://bestpeople.com.ua - "Лидери нації".

"Проект "Лідери нації" покликаний визначити найбільш гідних людей нашої країни, що заслужили Вашу пошану своїми вчинками, незалежно від того, де вони проживають і який соціальний статус мають. Ми не ставимо перед собою мету визначити кращу людину місяця або року. Наше завдання - відображати ваше ставлення до людей нашої країни або іноземців, які заслужили вашу пошану і увагу", - зазначається на порталі.

Як розповів УНІАН керівник проекту Дмитро КНЯЗЬ, рейтинг формуватиметься в кількох номінаціях: політики, бізнесмени, історичні діячі, митці, спортсмени, журналісти, регіональні лідери.

Нове online-опитування не буде обмежене у часі і має на меті віддзеркалювати настрої українців у той чи інший проміжок часу по відношенню до різноманітних публічних особистостей.

Як зазначив КНЯЗЬ, днями на сайті з’явиться розділ "Людина з народу", де кожен відвідувач зможе створити свою власну анкету. Додати на сайт свою анкету зможе кожен, хто вважає себе лідером в тій чи інший галузі, але, зрозуміло, реальними лідерами нації завдяки масштабності опитувань стануть люди, які здобудуть масову підтримку.