Крим мріє про туристів з ЄС і США

19:16, 08 грудня 2009
Крым
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Ролик крутитимуть СNN і Euronews?

Кримські курорти розраховують на збільшення кількості туристів з країн Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки.

«Проекти технічної допомоги, що працюють в Україні, - «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» (США), «Німецьке товариство технічної співпраці», делегація Євросоюзу в Україні - високо оцінили туристичний потенціал автономії й вийшли з пропозиціями про співпрацю в рамках розвитку міжнародного туризму. Спільно з ними Міністерство курортів і туризму планує розробити іміджеву політику Криму, спрямовану на залучення туристів з країн Євросоюзу і США», - говориться в повідомленні прес-служби Ради міністрів Криму з посиланням на інформацію міністра курортів автономії Андрія СУМЦОВА.

Профільне міністерство збирається створити відеоролик про відпочинок в Криму для трансляції на телеканалах США і країн ЄС.

Крім цього, планується провести тренінги з міжнародними експертами, спрямовані на підвищення якості послуг у готельних установах Криму.

За даними СУМЦОВА, в сезоні-2009 у Криму у туристів був затребуваний елітний відпочинок і малобюджетний. «Середній сегмент ринку - найменший мав попит», - сказав міністр.

У Криму з початку року відпочили майже 4 млн. 902 тис. туристів - на 12,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року. Такі дані на початок грудня.

Від підприємств курортної галузі за 10 місяців збір платежів до бюджетів всіх рівнів становив 233,9 млн. грн.

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