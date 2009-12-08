Золото б`є рекорди вартості

Золото останнім часом б`є рекорди за вартістю, заявив у коментарі УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Володимир Скидан.

"Минулий тиждень виявився ще "вищий" у порівнянні з попереднім", - сказав він.

Ціна золота перевищила 1 226 доларів за тройську унцію, повідомив експерт. Це обумовлено такими факторами, як: попит на метал з боку інвесторів і ослаблення долара США, пояснив він.

Скидан вважає: ситуація, що склалася на ринку банківських металів, відображає економічну ситуацію у світі. "Через невизначеність і нестабільність економічних показників лихоманить котирування золота", - сказав він.

Учасники ринку все більше віддають перевагу безризиковим вкладенням, а саме золоту, підкреслив експерт. При цьому такі метали як срібло і платинова група піднялися в ціні, не відстаючи від золота, додав він.

За інформацією Скидана, в Україні минулого тижня ціна золота продовжила підвищуватися пропорційно до рівнів на світовому ринку. Ціни на золото на вітчизняному ринку варіювалися в межах 302,7-314 грн. за грамів у злитках від 100 грамів до 1000 грамів, повідомив експерт. При цьому на світових ринках спостерігався такий ціновий діапазон: 1200-1226 доларів за тройську унцію, відзначив він.

"Після позначки 1200 доларів за тройську унцію, а в окремих випадках 1220, настрій інвесторів буде схильний до ще більших купівель золота для заощадження своїх доходів та активів", - вважає експерт.

Спекулянти при бажанні заробити будуть розкручувати ціну, що може призвести до ще більшого зростання ціни на метал, прогнозує Скидан.

На його думку, в недалекому майбутньому ціна на золото може перевищити 1300 доларів за тройську унцію.

УНІАН-економіка