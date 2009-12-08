Долю «лужковських» квартир вирішують у Севастополі

Питання про передачу на баланс Севастополя квартир, побудованих за кошти російської столиці, почала розглядати у вівторок спільна комісія севастопольської міської державної адміністрації і департаменту майна уряду Москви, повідомила прес-служба адміністрації.

«Наполегливість міської держадміністрації в цьому питанні дала результат - уряд Москви погодився, що не може вважатися нормальною ситуація, коли офіцери, мічмани і службовці Чорноморського флоту РФ досі не можуть приватизувати квартири, в яких давно вже живуть їхні сім`ї», - сказав перший заступник голови адміністрації Володимир КАЗАРІН.

Будівництво квартир в Севастополі за кошти російської столиці для військовослужбовців ЧФ РФ і членів їх сімей ведеться більше десяти років, і за цей час побудовано сотні квартир.

Разом з тим, «лужковські», як їх називають, квартири, є службовими, а тому російські військовослужбовці після звільнення із служби вимушені їх здавати. Останнім часом ця проблема спричиняє деяку соціальну напругу серед моряків ЧФ РФ.

За кошти уряду Москви в Севастополі також побудовані Чорноморський філіал МДУ імені Ломоносова, школа №8 Міністерства оборони РФ, дитяча дошкільна установа.

*** Юрій ЛУЖКОВ - мер Москви.