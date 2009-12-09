111 автонаркоманів затримали в Криму

111 водіїв, які управляли транспортом в стані наркотичного сп`яніння, затримали в Криму за 22 дні проведення операції, направленої на боротьбу з наркозлочинністю, повідомляє прес-служба Державтоінспекції автономії.

"Усі вони були поставлені на облік в наркодиспансери", - відзначили в ДАІ.

За цей же період затримано шість транспортних засобів, у водіїв або пасажирів яких були наркотичні речовини.

Операція проводиться на території Криму з 17 листопада по 16 грудня. Основна мета заходів - "поліпшення оперативної обстановки на півострові, розкриття і розслідування тяжких і резонансних злочинів, посилення протидії незаконному обігу наркотиків, психотропних препаратів і їх аналогів".