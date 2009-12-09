Росіянинові не дали вивезти з Криму «Анну Кареніну» початку XX століття
12:36, 09 грудня 2009Крым
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Прихопив і журнали кінця XIX століття
Роман Льва Толстого «Анна Кареніна» 1913 року видання і підшивку журналів «Нива» 1880 року випуску, які намагався незаконно вивезти з території України 48-річний громадянин Росії, вилучили кримські прикордонники і митники.
«Старовинна друкарська продукція, яка складає культурну цінність, була виявлена 8 грудня в пункті пропуску «Крим» під час прикордонно-митного контролю в автомобілі Mitsubishi російської реєстрації», - повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби України.
Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил.
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