Росіянинові не дали вивезти з Криму «Анну Кареніну» початку XX століття

Роман Льва Толстого «Анна Кареніна» 1913 року видання і підшивку журналів «Нива» 1880 року випуску, які намагався незаконно вивезти з території України 48-річний громадянин Росії, вилучили кримські прикордонники і митники.

«Старовинна друкарська продукція, яка складає культурну цінність, була виявлена 8 грудня в пункті пропуску «Крим» під час прикордонно-митного контролю в автомобілі Mitsubishi російської реєстрації», - повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонслужби України.

Співробітники митниці склали протокол про порушення митних правил.