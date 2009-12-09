У Криму судитимуть суддю

Кримінальну справу стосовно судді Нижньогірського районного суду, який звинувачується у винесенні свідомо неправомірних рішень, направила до суду прокуратура Криму, повідомляє прес-служба відомства.

"Під час розслідування встановлено низку фактів винесення обвинуваченим неправосудних рішень у цивільних справах", - мовиться у повідомленні наглядового відомства.

"Разом з людиною в мантії під суд піде "замовник" потрібних рішень", - додала прокуратура.