У Криму судитимуть суддю
14:33, 09 грудня 2009Крым
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Кримінальну справу стосовно судді Нижньогірського районного суду, який звинувачується у винесенні свідомо неправомірних рішень, направила до суду прокуратура Криму, повідомляє прес-служба відомства.
"Під час розслідування встановлено низку фактів винесення обвинуваченим неправосудних рішень у цивільних справах", - мовиться у повідомленні наглядового відомства.
"Разом з людиною в мантії під суд піде "замовник" потрібних рішень", - додала прокуратура.
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