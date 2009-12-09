У Криму судитимуть суддю

14:33, 09 грудня 2009
Крым
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Кримінальну справу стосовно судді Нижньогірського районного суду, який звинувачується у винесенні свідомо неправомірних рішень, направила до суду прокуратура Криму, повідомляє прес-служба відомства. 

"Під час розслідування встановлено низку фактів винесення обвинуваченим неправосудних рішень у цивільних справах", - мовиться у повідомленні наглядового відомства. 

"Разом з людиною в мантії під суд піде "замовник" потрібних рішень", - додала прокуратура.

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