Тимошенко веліла чиновникам віддавати подарунки державі

Чиновники зобов’язані передавати державі подарунки, отримані в рамках офіційних візитів, так вирішив уряд України, повідомляє перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ.

«Така сумна для багатьох високопосадовців постанова, яка затверджує порядок передачі подарунків, отриманих під час проведення офіційних заходів. Така норма діє в багатьох країнах», - сказав ТУРЧИНОВ у середу на прес-конференції. Кабмін ухвалив рішення напередодні.

Перший віце-прем’єр додав, що раніше процес отримання та передача подарунків державі не регламентувався.

В ексклюзивному коментар УНІАН ТУРЧИНОВ уточнив, що чиновники мають передавати подарунки до секретаріатів тих органів державної влади, які їх відряджали з візитом.

Коштовні метали, отримані як офіційний подарунок, передаватимуться до Національного банку чи Міністерства фінансів.

«Якщо це сувеніри, можна створити якийсь музей подарунків. Якщо їх буде дуже багато - їх можна використовувати під час офіційних заходів. Але я хочу ще раз сказати - і наші подарунки (іноземним гостям), і подарунки, які отримуємо ми, не пов’язані з особистими якостями того чи іншого представника держави – це данина поваги державі», - наголосив ТУРЧИНОВ.