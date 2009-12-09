Нежить закрила 13 шкіл і 2 садки

13 шкіл і 2 дитячі садки закрито в Криму на сьогоднішній день для недопущення масового розповсюдження гострих респіраторних захворювань.

«Це не карантин, а обмежувальний захід щодо розповсюдження ГРЗ і ГРВІ», - повідомила по телефону УНІАН головний санітарний лікар Криму Марія КРОВ’ЯКОВА.

Шість шкіл закрили в Сакському районі, чотири - в Советському районі, по одній - в Ленінському районі і Алупці, в Алушті закрито професійно-технічний ліцей.

«Якщо є 25-30% хворих на ГРЗ дітей у школі, то ми закриваємо (заклад) на 7-10 днів», - повідомила санітарний лікар.

Крім того, обмежувальні заходи введено приблизно в ста класах кримських шкіл.

Цього тижня в автономії через похолодання зростає кількість хворих кримчан, проте поки що рівень захворюваності на ГРЗ і ГРВІ в 1,9 разу нижчий за епідпоріг.

З початку оголошення в Україні епідемії грипу-2009 в Криму підтверджено два випадки захворювання у дорослих на грип А/H1N1 (один - смертельний) і три випадки сезонного грипу.

У Криму - близько 620 загальноосвітніх навчальних закладів.