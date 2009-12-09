Командирські польоти проходять у Криму

Командирські польоти екіпажів авіаційних військових частин проходять у рамках зборів, що тривають на базі дислокованої у Криму бригади тактичної авіації “Південь”, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"У зв’язку з обмеженою наявністю авіагасу та автомобільного пального командир повітряного командування "Південь" прийняв рішення щодо проведення спільних командирських польотів методом зборів на базі бригади тактичної авіації на аеродромі Бельбек", - йдеться у прес-релизі.

Мета зборів - відпрацювання єдиної методики заходу на посадку за приладами у складних метеоумовах.

Це перші польоти, які проводяться у повітряному об’єднанні у новому навчальному році, який розпочався у військах 1 грудня.

До організації та участі в польотах залучається особовий склад і техніка бригад тактичної авіації, пунктів наведення авіації повітряного командування “Південь”, льотний склад бригад тактичної авіації об’єднання, а також авіакомендатури, що розташована у Вознесенську.

Практичне виконання польотів планується на 10 грудня. Польоти проходитимуть за схемою “день-ніч”.