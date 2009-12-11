Кримського активіста засудили за посягання на цілісність України
20:54, 11 грудня 2009Крым
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4 роки позбавлення волі
Апеляційний суд Криму визнав активіста Народного фронту «Севастополь-Крим-Росія» Семена КЛЮЄВА винним у посяганні на територіальну цілісність України та засудив до 4 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 2 роки, повідомляє прес-центр Служби безпеки.
«Цей судовий вирок – перший прецедент, коли суд покарав за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України», – йдеться у повідомленні СБУ.
Кримінальну справу відносно іншого обвинуваченого – Валерія ПОД’ЯЧЕГО, який, за даними спецслужби, переховується від суду, виділено в окреме провадження.
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