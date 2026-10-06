Рубіо зробив заяву про вступ України до НАТО і пояснив, чого насправді хочуть США

США зосереджені виключно на тому, щоб покласти край конфлікт, зазначив держсекретар.

Вступ України до НАТО зараз не обговорюється, а Сполучені Штати Америки зосереджені просто на завершенні війни. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо на пресконференції під час візиту в Ісландію.

На запитання журналіста, яка його позиція з приводу вступу України до НАТО, Рубіо сказав, що немає однозначної відповіді "так" чи "ні", окрім того, що "наразі питання про вступ України до НАТО немає на порядку денному".

"Оскільки, очевидно, для цього необхідно досягти консенсусу, а тоді - одноголосного рішення. Зараз, коли мова йде про Україну, ми зосереджені виключно на тому, щоб покласти край цьому конфлікту, якщо це можливо. І сумно від того, скільки життів уже втрачено", - зазначив Рубіо.

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Він наголосив: якщо існує роль, яку США можуть зіграти, щоб закінчити війну, то вони хочуть "зіграти цю конструктивну роль".

"Ми, звісно, стежимо за тенденціями й бачимо, що зараз усе йде не в цьому напрямку", - додав держексетар США.

Вступ України до США

Як повідомляв УНІАН, колишній головнокомандувач Збройних сил України, посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що Україна ніколи не приєднається до НАТО. За його словами, однією з перешкод на цьому шляху є нинішня модель функціонування організації, яка, на його думку, не відповідає реаліям сучасної війни.

Начальник Генерального штабу Чеської армії генерал Карел Рехка заявляв, що Україна має вступити до НАТО, адже, за його словами, вона "не просто споживач послуг безпеки, вона також і постачальник послуг безпеки".

Наприкінці 2025 року генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте заявляв, що в НАТО немає консенсусу щодо членства України.

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