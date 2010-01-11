Влада Севастополя не може завадити голосуванню осіб з подвійним громадянством

Влада Севастополя не в змозі перешкодити особам з подвійним громадянством голосувати на виборах президента України, оскільки не має механізмів для цього, заявив перший заступник голови міської адміністрації Владимир КАЗАРІН.

«Ні держадміністрація, ні працівники виборчих дільниць не мають ні інструментів, ні інформації, ні механізмів для того, щоб там, на виборчій дільниці, проводити будь-яку перевірку». «Це виходить за межі нашої компетенції однозначно», - сказав він на брифінгу, передає УНІАН.

«Якщо громадянин приходить, пред`являє паспорт з пропискою, і все відповідає відомості, то він одержує бюлетень і голосує», - заявив КАЗАРІН.

На його думку, виявлення осіб з подвійним громадянством входить в компетенцію тих органів, які зараз порушують питання про необхідність не допустити спроб волевиявлення власниками паспортів двох держав.

«Порушивши цю проблему, Служба безпеки, напевно, до порядку денного і поставила для себе відповідний перелік заходів, результатом чого має стати приведення у відповідність із законом питань громадянства людей, які проживають в Севастополі», - сказав чиновник.

«Питання виявлення громадян з двома паспортами, з подвійним громадянством - це досить важкий процес, оскільки, хоча українське законодавство і вимагає, щоб у людини було одне громадянство, при цьому не прописано жодного механізму примушення до визначення з громадянством», - додав КАЗАРІН.

Раніше управління військової контррозвідки Служби безпеки України в Криму і Севастополі звернуло увагу виборчкому №224 на необхідність недопущення голосування працівниками військових частин і установ Чорноморського флоту Росії, які мають українські і російські паспорти.