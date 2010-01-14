Партія регіонів: кримська міліції діє в гірших традиціях царської «охранки»

Працівники міліції приходять додому до людей, які написали заяви про голосування за межами виборчої дільниці, і вимагають у них пояснень, заявила кримська організація Партії регіонів у четвер.

Політсила вважає, що працівники міліції перевищують повноваження.

«Дії міліції є відвертим свавіллям, що грубо порушує права громадян. Немає сумнівів, що вказівка влаштовувати побудинкові обходи виборців виходить від найвищого керівництва МВС України, яке не приховує своїх політичних симпатій. Помаранчева влада пішла на відверте порушення закону, змусила міліцію діяти в гірших традиціях царської «охранки» або НКВС часів сталінського режиму», - йдеться в заяві.

У повідомленні вказується, що в кримський виборчий штаб кандидата в президенти Віктора ЯНУКОВИЧА інформація про дії міліції надійшла з кількох регіонів півострова.

Раніше прес-служба міліції Криму розповсюдила повідомлення: до правоохоронців «надходять численні звернення» довірених осіб кандидатів у президенти про те, що ряд виборців «під тиском деяких політичних сил» написали заяви в комісії про бажання голосувати вдома, оскільки за станом здоров`я вони не можуть прибути в приміщення дільниці. У зверненні довірених осіб вказується, що більшість таких громадян у побуті пересуваються самостійно.

Міліція Криму згідно з письмовими зверненнями депутатів Верховної ради України встановила під час «вибіркової перевірки», що ряд таких виборців «самостійно ходили в торгові заклади, на роботу, працювали в підсобному господарстві, а деякі - взагалі знаходилися в нетверезому стані».

Кримське управління МВС розцінює це як злочин - «використання свідомо підробленого документа», який засвідчений дільничною комісією і надає права, що не відповідають дійсності. «За виявленими фактами проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справ», - повідомила прес-служба.

Кримську міліцію очолює Геннадій МОСКАЛЬ.