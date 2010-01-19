Тимошенко лідирує на голосуванні в колоніях

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО лідирує на закритих спеціальних дільницях за результатами голосування на виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, за результатами голосування у кримінально-виконавчих установах за ТИМОШЕНКО проголосувало 80 тис. 849 виборців, за Віктора ЯНУКОВИЧА - 34 тис. 034 виборців, за Сергія ТІГІПКА - 5002 виборця, за Арсенія ЯЦЕНКА - 3351, за Віктора ЮЩЕНКА - 1964 виборця.

ОХЕНДОВСЬКИЙ навів дані тільки по першій п’ятірці лідерів президентської гонки.

«Голосування в установах кримінально-виконавчої системи мають свої особливості і дещо відрізняються від загальних результатів голосування по Україні», - сказав член ЦВК.